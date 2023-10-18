Джоджуа призналась, что Малыхин не отдал деньги Двалишвили

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа рассказала, что чемпион ONE Анатолий Малыхин не выполнил свои обязательства перед Мерабом Двалишвили и все еще должен ему внушительную сумму.

«Прекрасная история. Не знаю, почему Анатолий решил, что я разрешила их вопрос. Когда я говорила с Мерабом, этот вопрос не был решен, хотя накануне Анатолий рассказывал, что все прекрасно: «Я дал ему много денег». Потом я спросила Двалишвили. Моей реакции на его ответ было: «Так, понятно». Точно (сумму) вспомнить не смогу, но там не было даже десяти процентов от нужной суммы, а спор был на 50 тысяч долларов. Я сказала Анатолию, что Мераб — мой близкий друг, если я с ним поговорю, он может повременить или согласиться на меньшую сумму. Двалишвили не тот человек, который за деньги пойдет на все. Но Анатолий сказал, что деньги — не проблема. Отдам и так далее. Но по факту деньги не отданы», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Джоджуа.

В апреле 2022 года Малыхин и Двалишвили поспорили на 50 тысяч долларов на бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Стерлинг одержал победу в этом поединке и Двалишвили выиграл спор. В июле Малыхин заявил, что оплатил долг представителю Грузии благодаря содействию Джоджуа.