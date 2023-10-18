Камару Усман рассказал, в какой весовой категории продолжит карьеру

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) подтвердил, что намерен выиграть пояс в среднем весе, а затем вернуться в полусредний.

«Мне не важно, будем ли мы драться в полусреднем или среднем весе, — сказал Усман в интервью TNT Sports. — Многие люди спрашивали меня, мол, зачем ты согласился на этот бой, в этом нет никакого смысла, ты первый номер в полусреднем весе, но я хочу сделать что-то грандиозное. Бойцы должны драться, мы идем ва-банк за большим кушем.

Люди знали, что мы с Иззи [Адесаньей] не хотели драться — мы до сих пор не хотим драться друг с другом, но сейчас Иззи взял перерыв, так почему бы мне не попридержать пояс для него, пока его нет дома? Когда он вернется, мы поговорим. Я заявляю, что планирую взять пояс в среднем весе, а затем вернуться за поясом в полусредний. Как насчет пояса в полутяжелом весе? Да, я и его заберу».

Хамзат Чимаев (12-0) и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.