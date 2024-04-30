Алекс Перейра: «В юности я выпивал по литру алкоголя в день»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) рассказал, что в молодости ему нравилось употреблять алкоголь.

«В то время я был совсем потерян. Я выпивал по литру алкоголя в день. Это был своего рода ритуал. До двенадцати ночи я выпивал три бутылки кашасы. В десять, в одиннадцать и в полночь. У меня не было финансовых возможностей для этого. Я любил пиво, но, блин, у меня не было денег», — рассказал Перейра в интервью Brazilian MMA Legends.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.