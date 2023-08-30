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Шлеменко: «Олег Тактаров — первый чемпион UFC»

Шлеменко заявил, что Тактаров является первым чемпионом UFC, а не Хабиб
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) заявил, что Олег Тактаров (17-5) является первым чемпионом UFC, а не Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Первый чемпион UFC? Ну конечно же Олег Николаевич Тактаров, — сказал Шлеменко в подкасте Григория Дрозда. — Я, например, познакомился с этим спортом случайно, зайдя в магазин и увидя, как продавец кассет смотрел первые бои UFC. Мне это понравилось, я туда ходил, потом мне начали родители покупать. Это был 1995 год, как сейчас помню, мне было 11 лет. В 11 лет для меня лучший подарок — это кассета вот их первых турниров, и там я познакомился с Олегом Николаевичем. Если я не ошибаюсь, шестой UFC он выиграл.

Для меня лично он — первый чемпион UFC. Если мы сейчас берем, как это было на самом деле… опять же, менялись руководители, менялись правила, менялся регламент боя. Тогда они проводили три боя за вечер. Сейчас, согласно правилам американской атлетической комиссии, нельзя проводить больше пяти раундов в день. Да, раньше было сложнее. Нельзя забывать свою историю. Олег был чемпионом в те годы, он был первым чемпионом UFC».

Тактаров победил Танка Эбботта на 18-й минуте боя сабмишном. Бой состоялся 14 июля 1995 года на турнире UFC 6.

Александр Шлеменко
Олег Тактаров
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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