Дана Уайт опроверг информацию о бое Конора и Чендлера в декабре

Глава UFC Дана Уайт заявил, что скриншот обратного отсчета до UFC 296, на котором якобы должны подраться экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8), является фейком. Этот скриншот ранее публиковал Макгрегор в соцсети X.

«Я не знаю, что это было, это было не от Fight Pass, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Моя команда говорила мне, что это сделал искусственный интеллект, что это неправда. Если бы Конор и Чендлер дрались в декабре, вы бы узнали об этом от нас. Вы бы получили от меня сообщение в соцсетях».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Уайт заявил, что Конор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.