Петр Романкевич уверен, что в поединке по правилам бокса у экс-бойца UFC против него нет шансов.

29 апреля состоится очередной боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою Федор Чудинов встретится с Азизбеком Абдугофуровым. Со-главное событие не менее интересно — это поединок экс-бойца UFC Хадиса Ибрагимова и кикбоксера Петра Романкевича.

26-летний Ибрагимов — двукратный чемпион Европы по самбо, причем первое золото выиграл уже в 21 год. В 32 стал чемпионом М-1 в полутяжелом весе. В 25 подписался в UFC. Хадис хотел забраться в топ как можно скорее, соглашался на бои на коротком уведомлении. Как оказалось — зря. За 13 месяцев он проиграл четыре боя из четырех и покинул организацию. Спустя год Ибрагимов начал выступать в Hardcore MMA. Там соперники куда ниже классом, так что плотный график не стал для Хадиса проблемой. В 2021-м он выдал серию из четырех побед и стал чемпионом Hardcore MMA в тяжелом весе.

Недавно в этой лиге дебютировал Петр Романкевич — победитель Кубка мира по К-1 2012 года. 31-летний белорусский боец встретился с непобежденным Исламом Каримовым. Поединок продлился всего-то 20 секунд. Романкевич показал, что хочет выбросить внутренний лоу-кик, но нанес левый хук и нокаутировал Каримова. И вот теперь он встретится с чемпионом. Но не в Hardcore MMA, а на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И поединок пройдет не по правилам ММА, а по правилам бокса.

На этой неделе между Ибрагимовым и Романкевичем возникла перепалка в Сети.

«Что касается Ибрагимова, то да, он дрался в UFC, мне все про это говорят, — сказал белорусский кикбоксер в интервью телеграм-каналу MMA Russia. — Но какой у него там рекорд? Вы забыли? 0-4. И он был оттуда уволен. Сейчас он является чемпионом лиги Hardcore MMA, но это же поп-ММА... Это какой-то невероятный показатель? С кем он там встречался? Да, по сути, ни с кем. А наш бой пройдет вообще по правилам бокса. Классического бокса. Тут у него против меня нет никаких шансов. Просто посмотрите на мой послужной список — и сделайте выводы. Так что сейчас я собираюсь уверенно побить его, а потом дать реванш в его стихии — в ММА».

Ибрагимов ответил Романкевичу незамедлительно. «То, чего я добился в свои 26 лет в ММА , для тебя на данный момент является ЦЕЛЬЮ! — сказал боец. — Если у тебя есть сомнения насчет меня как бойца ММА, готов хоть на следующий день после поединка по боксу выйти в октагон по правилам ММА и показать, на что я способен!»

По словам Ибрагимова, Романкевичу предлагали бой с ним по правилам ММА, но тот отказался. «Знаешь, в чем наше различие? Когда ты провел победную серию в ММА и тебе предложили бой со мной, ты ответил, что не готов пока и недостаточно опытен в этом, то есть отказался от боя, — рассказал Хадис. — Я же, не имея ни одного профессионального боя по боксу, когда мне предложили бой с тобой, и то выйти на замену другому бойцу, не раздумывая согласился! Также в UFC я три боя из четырех принял на коротком уведомлении, буквально за 10 дней до боя летел в другую страну, гонял вес в 93 кг (10-12 кг) и выходил на бой. 29-го числа я сделаю все, что в моих силах, чтобы одержать победу! Я готов к рубке!»

А через два дня Ибрагимов решил прокомментировать победу Романкевича над Каримовым. «Я видел нокаут Романкевича, но он ничем меня не удивил! Это было быстро, да, 19 секунд. Но откуда столько хайпа? Похоже, все забыли, что именно мне принадлежит самый быстрый нокаут в истории этой организации, который я не так давно оформил за 9 секунд. Так что Петру есть куда расти. Хочу сказать, что считаю его хорошим ударником. Я знаю, на что он способен, и поэтому очень хорошо готовлюсь к бою с ним на его территории. И уверен, что шансов на победу у меня точно не меньше, чем у него, и, что бы он там ни говорил и как бы ни пытался играть в треш-ток, он сам это точно понимает. Так что готовься, Петр. Смотри не стань обладателем еще одного рекорда — по скорости падения».

Романкевича возмутили слова Ибрагимова. «У кого там выиграл этим быстрым нокаутом Ибрагимов, которым он так хвастается? У ноунейма (Хадис победил Дениса Полехина с рекордом 7-6. — Прим. «СЭ»), — отметил Петр. — Его соперника никто не знал и не знает. Я же нокаутировал Ислама Каримова, бойца с рекордом 9-0. Да, нокаут был не за 9 секунд, как у Ибрагимова, а за 20, но обо мне говорят сегодня все СМИ! Уверен, что Ибрагимов хочет отомстить мне за Каримова, так как, насколько я знаю, они из одной команды. А теперь, Хадис, скажи — ты ведь не будешь оправдываться после своего поражения, что это, мол, просто была не твоя дисциплина, ты вышел на коротком уведомлении или еще что-то?»

Как уже было сказано, для Ибрагимова этот бой станет первым в профессиональном боксе. Но мало опыта и у Романкевича: он провел лишь два боя и против слабых соперников. Кристиан Вуапи внезапно не вышел на второй раунд (ничего удивительного — все свои 20 боев в России в боксе и ММА он проиграл, причем без увечий), а Сейедмехди Хоссейни был дебютантом (Романкевич победил его техническим нокаутом).