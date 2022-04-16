«Зря он меня свиноматкой назвал». Дацик нокаутировал бразильского гангстера за 40 секунд

Рыжий Тарзан победил серьезного соперника.

Дацик выиграл быстро, но Сауло Кавалари не казался слабым. Во-первых, бывший чемпион Glory в первом тяжелом весе (до 93 кг). Во-вторых, он еще совсем не старый (32 года). В-третьих, в феврале в Москве нокаутировал в кулачном бою Дениса Недашковского, экс-чемпиона Hardcore FC. Да, в марте Кавалари, тоже в бою на голых кулаках, проиграл нокаутом малоизвестному поляку — уже на 6-й секунде поединка — но в драке всякое же может случиться.

Перед боем Кавалари назвал Дацика мешком, сказал, что Слава в Бразилии «и дня не выживет» (из-за криминала), а на церемонии взвешивания обозвал Рыжего Тарзана испуганной свиньей (хотя до этого дружелюбно кивнул ему и пожал руку).

Бой продлился всего-то 40 секунд. Даже чуть меньше. 41-летний Дацик сразу пошел вперед. И в момент, когда Слава выкинул довольно кривой, неточный джеб, бразилец решил проатаковать. Но джеб был обманкой. Стоило Сауло замахнуться, как ему в челюсть прилетел мощнейший оверхенд. Кавалари упал на канаты, потом поднялся, но рефери, взглянув на его состояние, решил остановить поединок.

Так Дацик одержал одну из главных побед в карьере. За 14 месяцев у него шесть побед и одно поражение — и то очень спорное: когда Пулеметчик на протяжении трех 2-минутных раундов всячески избегал боя и падал (не в нокдаун, а чтобы потянуть время).

Бой с Кавалари был полуфиналом Гран-при тяжеловесов. В другом полуфинале встретятся бывший обладатель пояса WBC Silver в полутяжелом весе Дмитрий Кудряшов и боец ММА Вагаб Вагабов (рекорд в ММА — 29-1-1). Дата этого поединка пока не определена.

У Дацика был конфликт с Вагабовым в соцсетях, но в финале он больше хочет видеть Кудряшова. Слава даже назвал его великим человеком. «С Кудряшовым было бы интереснее с точки зрения спорта. Это великий человек, великий боксер. От такого по роже получить не стыдно», — сказал Рыжий Тарзан.

Следующий бой Дацик планирует провести 29 апреля. Соперника и промоушен, где будет драться, он не назвал. Зато ярко высказался о Кавалари:

«Что-то в бразильских фавелах какие-то слабые грабители, — отметил боец. — У нас бы он на [проспекте] Ветеранов долго не проходил по Ленинграду. Если в Питере он пройдется по [проспекту] Ветеранов после 12 — я думаю, там его научат боксировать. Но там он тоже долго не протянет. Там его еще быстрее хлопнут.

Он же назвал меня свиноматкой. Я ему [после боя] объяснил, что в наших лесах кабан — это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед как кабан. Суть он понял. Я ему объяснил, кто он такой".