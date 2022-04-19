«Бро, мне плевать, кто ты, легенда или нет». Соперник Немкова разозлился на Федора Емельяненко

Кори Андерсону очень не понравились слова 45-летнего ветерана ММА.

15 апреля Вадим Немков провел свой самый тяжелый бой в Bellator. Это был финал «Гран-при» в полутяжелом весе. Противостоял Вадиму бывший боец UFC, вне всяких сомнений, топовый полутяж Кори Андерсон. Немков выиграл первый раунд, проиграл второй, проигрывал третий, но Кори ударил Вадима головой, разбив бровь. До конца раунда было 10 секунд. Удар был неумышленным — Немков начал встречное движение головой еще до столкновения.

Андерсон сразу сигнализировал, что произошел удар головой. Правда, не совсем ясно, что именно он хотел обозначить — что он попал по Немкову головой или что Немков попал по нему. Рефери остановил поединок через несколько секунд (на 4:55 третьего раунда) — после жеста Андерсона и после того, как российский боец схватился за ушибленное место. Бой проходил в Сан-Хосе, зал начал радоваться — люди подумали, что Кори выиграл бой. Так подумали и организаторы: в клетку занесли чек на миллион долларов — победителю «Гран-при».

«Сотрудники Bellator сказали мне, что меня объявят победителем, так как я выиграл по очкам, — сказал Андерсон в интервью ESPN. — После этого я на радостях забираюсь на клетку, вижу, как мама плачет, а моя семья прыгает от счастья. Затем я вижу чек на миллион долларов, который вносят в зал. Внезапно ко мне подходит рефери и говорит, что до конца раунда осталось пять секунд и, чтобы объявить победителя, бойцы должны закончить третий раунд».

Получается, продлись раунд до конца, Андерсон стал бы победителем. Таковы правила: если пятираундовый поединок продлился три полных раунда, а один из бойцов не в состоянии продолжать драться (пусть даже и из-за запрещенного, но все же неумышленного удара), необходимо определить победителя — путем подсчета баллов на судейских карточках. Однако, как уже было сказано, рефери Фрэнк Тригг (бывший боец UFC и Pride) остановил бой на отметке 4:55 третьего раунда. Так что решение о no contest абсолютно справедливо.

Тем не менее Андерсон остался недоволен. И свое недовольство в клетке выразил довольно эмоционально. В интервью TMZ Кори объяснил нервное поведение тем, что ему не понравились слова Федора Емельяненко — тренера Вадима Немкова. По словам Андерсона, до решения о признании боя несостоявшимся к нему подошел Емельяненко и сказал: «Ты не выиграл!»

«Я был на взводе из-за того, что Федор подошел и сказал: «Ты не выиграл. Ты ударил головой. Ты не выиграл», — рассказал Андерсон. — Мозерфакер, что? Простите за мой язык. Федор, реально? Ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что я не избивал твоего парня? Я не выиграл этот бой?»

«Я сказал Немкову: «Йоу, я нечаянно. Это был несчастный случай, никто не виноват», — отметил Кори. — А [Федор] пришел и сказал: «Ты не выиграл, ты только бил головой». Вместо того чтобы сказать: «Бро, адский бой. Извини за удар головой. Мы отыграемся», он сказал: «Ты не выиграл, ты только бил головой». Бро, мне плевать, кто ты, легенда или нет».