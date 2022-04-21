«Федор сказал Андерсону все по факту!» Немков: запрет флага РФ, хейт фанатов, Анкалаев, Малыхин, Дагестан

Разбираем бой с Кори Андерсоном.

15 апреля состоялся финал «Гран-при» Bellator в полутяжелом весе. На кону стоял миллион долларов. Бились действующий чемпион Вадим Немков и Кори Андерсон. Немков выиграл первый раунд, проиграл второй и проигрывал третий. Однако за 10 секунд до гонга Андерсон головой разбил русскому бойцу бровь (удары головой в классических ММА запрещены). В клетку внесли чек на миллион, американец начал радоваться — но раньше времени: судьи признали бой несостоявшимся. Дата переигровки пока не определена.

Через несколько дней после боя Немков дал обширное интервью «СЭ», рассказав, как планирует совершенствовать свою борьбу, почему был неважно готов к бою, с какими звездами российских ММА хотел бы провести сбор, как он отреагировал на слова Андерсона про Федора и что сказали в Bellator насчет демонстрации российской символики.

Столкновение

— Вадим, как сейчас себя чувствуешь?

— Да все хорошо, нормально. Ну глаз... Через день-два швы снимать. А так — травм больше нет.

— Сразу после столкновения головами ты стал показывать на ушиб.

— Во-первых, я увидел, что он ударил головой. Во-вторых, я услышал звук, как разлетелась кожа. Когда тебе часто рассекают — начинаешь понимать по звуку. И потом я судье показал, что был удар головой. А дальше уже начало глаз заливать кровью. И судья остановил бой.

— Когда Кори показал на свою голову — как думаешь, что он имел в виду: что он тебя ударил головой, что было столкновение или что вообще ты его ударил?

— Думаю, он показал, что было обоюдное. Не знаю, куда он бил рукой. Он пошел прямо в меня головой. Я смотрел повтор, и у него рука летела вообще не в сторону моей головы. Расслабленная даже, по-моему. Я не знаю, куда он там бил.

— Удар головой мог быть умышленным?

— Нет. Он просто подустал достаточно сильно. Это чувствовалось. Думаю, из-за этого это и могло произойти.

— Во время объявления результата боя Андерсон стал смотреть на тебя. Потом ты к нему повернулся и что-то сказал. Что?

— Сказал ему, что еще увидимся.

— На английском?

— Нет, на русском (улыбается). Он чего-то там говорил, говорил. Я думаю: «Ладно». Я стоял, переводил, что он говорит, а потом решил сказать ему: «Еще увидимся».

Борьба Андерсона

— Ты изучал, что вообще народ пишет в комментариях, какие отзывы по этому бою?

— Мне рассказывали, что хорошего ничего там нет. Это типичная... Россия. Или я не знаю... Когда ты выигрываешь — ты для всех чемпион, красавчик, все люди за тебя топят. Стоит только два раунда показать плохих — тебя обосрут с ног до головы 80 процентов народа. Всегда так было, есть и будет. Чисто наша тема.

Два раунда было еще впереди. Кори устал. Да, я тоже подустал чуть, не спорю. Но была бы минута на восстановление. Может, я бы восстановился и потом два раунда двигался. Когда я лежал в третьем раунде, я понимал, что мне в борьбу больше вообще не надо идти. Просто уходить от борьбы — двигаться, бить. Неизвестно, как бы сложились эти два раунда, а люди уже списали меня со счетов. Да, я не спорю: я плохо провел эти два раунда. Но впереди было еще два. У Петра Яна [в недавнем бою против Алджамейна Стерлинга] первый раунд был равным, два он проиграл, четвертый и пятый забрал. Это смешанные единоборства — тут каждая секунда может стать решающей. Можно попасть и добить.

— То есть тебя бы хватило функционально еще на два раунда?

— Да по-любому сил бы хватило. Двигаться... Хватило бы у Кори сил еще раз-два-три перевести меня в партер? Да, он хорошо борется. Хорошая техника у него. В партере он ничего не делает толком. Он просто лежит сверху — «одеялит». Сверхъестественного грэпплинга, граунд-энд-паунда я не почувствовал.

— В чем Андерсон лучше в борьбе, чем Фил Дэвис?

— Дэвис работает... Ему надо взять за ногу, за две ноги. Ему надо вырвать. А Кори — ему особо не надо вырывать. Он в первом раунде попробовал вырвать — не получилось. Во втором тоже попытался — не получилось. Но потом он как-то изнутри ногу подхватил... Вот это, конечно, интересные приемчики у него. Я знал, что он это будет делать. Но очень тяжело найти спарринг-партнера такого уровня. Борца. Чем выше у тебя бои, тем спарринг-партнерам тяжелее копировать оппонента.

Анкалаев и Малыхин

— Кто лучше борется: Валентин Молдавский или Кори Андерсон?

— Не могу сказать, кто лучше. Я просто к Вальку уже привык. Если бы я на протяжении 5-6 лет боролся с Кори Андерсоном, я думаю, он бы меня не перевел. Мы с Вальком знаем друг друга как облупленных. Знаем, кто что будет делать на какой секунде. Я знаю, что Валя сначала попытается меня вырвать, потом подтянет туда, потом туда. Мы просто уже привыкли друг к другу.

— Кто еще с тобой работал на сборе в Кисловодске — именно из бойцов с хорошей борцовской базой?

— Олег Попов много со мной работал (боец MMA Series, рекорд в ММА — 14-1. — Прим. «СЭ»). Он именно контролит хорошо. Прижимал меня к клетке, за счет массы, за счет «физухи»... Я вес подскинул до 104-105 кг где-то. Конечно, разница чувствуется колоссальная. И к Олегу я еще не сильно привык — мы с ним не так часто работали. Брат мой Витек, Валик, Гриша [Пономарев] - я уже знаю, что они будут делать. Так же и они меня знают. А так я еще нескольких человек пытался позвать. Но они были или после боев, или не форме, или после травм. Проблема произошла.

— А кого ты хотел позвать на сбор?

— Виталика Бигдаша, Жеку Гончарова. Мы с ними не так часто работаем. Еще кому-то писал... Не получилось.

— Есть ли в планах усилить лагерь — в том числе позвать тех, с кем еще никогда не работал?

— Я хотел бы поработать с Толей Малыхиным. Я боролся с ним когда-то — очень давно, еще когда готовился к первому бою [в Bellator]. Борьба у него интересная. Интересные приемы делает. Не все «физухой» вытягивает. Ну, или с ребятами из Дагестана. Когда я готовился к бою с Бейдером, то работал с дагестанцами — с вольниками тоже. Они интересно работают. Что-то мы поменяем по-любому.

Я считаю, что у меня тут просто произошел перегруз. Немного перегрузился. Подготовка растянулась на пять месяцев. Я не могу тренироваться вполсилы. Мне всегда нужно жать газ до отказа. В Кисловодске произошли кое-какие проблемы. Я за три недели только один раз отстоял спарринг пять раундов полностью. До военной операции все отлично было. Я стоял пять раундов все недели. Все четко было. А как началась военная операция... У меня в ней много друзей принимают участие. С которыми я срочку служил. Да и так пацанов много служит. Такие новости пошли... Все живы-здоровы, все с ними хорошо. Но я переживал очень сильно. И вообще — Украина в 30 километрах от моего дома. Переживал, чтобы мне не прилетело и друзьям... Такая ситуация. И вот после этого [начала военной операции] у меня начались проблемы в тренировочном моменте. Не знаю, с этим связано или нет, но, скорее всего, пять месяцев подготовки — и спецоперация по психологии ударила.

— Сейчас популярно мнение, что тебе стоит поехать на сбор в Дагестан. Что думаешь?

— Скорее, лучше найти ребят, которые приедут к нам на сбор. Когда куда-то приезжаешь, там кто-то на лайте тренируется, у кого-то только бой прошел, у кого-то травма, и ты можешь прийти в зал, а он будет пустой — не будет спарринг-партнеров твоего веса. 70 кг, 80 кг — думаю, таких ребят там очень много. А вот наш вес, наш уровень — думаю, тут будет проблематично [найти спарринг-партнеров]. Лучше поискать пацанов, есть ребята из сборной России, которые могут приехать к нам. Сейчас будут выходить с пацанами на связь. Еще бы знать примерную дату боя.

— Там же речь о конце лета идет?

— Конец августа — сентябрь, скорее всего.

— Ваш совместный сбор с Магомедом Анкалаевым — это было бы интересно.

— Я думал об этом. Думал списаться либо с ним, либо с тренерами — и поехать туда. Либо чтобы ребята к нам приехали. Он [Анкалаев] красавчик.

— Твоя цитата в интервью Александру Лютикову: «Мы привыкли бороться между собой: Валентин, Витя, Кирилл, Толик. А когда я поборолся с борцами уровня сборной, понял, что борьба не мое слабое место. И можно не париться, что Бейдер, там, супервольник». Ты сейчас можешь эти слова подтвердить — что борьба это не твое слабое место?

— Да, могу. Когда борешься без ударов — это одна борьба. А когда с ударами — совсем другая. Михалыч (тренер Владимир Воронов. — Прим. «СЭ»), царствие ему небесное, говорил: «С каждым пропущенным ударом черный пояс грэпплера становится все белее и белее». Не про всех так могу сказать. Но многие пацаны-вольники, даже высокого уровня, теряются, когда он тебя прижимает к клетке, а ты начнешь его чуть бить.

— Ты чувствовал, что Андерсона можно поймать на сабмишен?

— Да всех можно поймать. Просто он грамотно защищался. Контролировал все эти моменты. Борется он хорошо.

— А что про его ударку скажешь?

— Удар у него жесткий. Но я переигрывал его в этом плане, конечно. Был побыстрее. Я его видел. Удары у него такие чуть размашистые.

Хайповник

— Кто смотрел трансляцию, тот слышал, что Федор тебе сказал после первого раунда: держи левой рукой на дистанции, не давай сближаться, так как это единственный шанс Андерсона победить. А что он говорил тебе перед третьим раундом — не показали. Что он говорил?

— То же самое. Что надо двигаться, не подпускать его, не входить в борьбу. А я сам тупанул.

— Ты попробовал побороться...

— Тормоз (улыбается). В четвертом и пятом раундах я, может, полностью ушел бы от борьбы, даже не пытался бы там ничего сделать, и он бы, может, даже не подошел ко мне... Не знаю.

— А после боя что Федор сказал?

— Мы с ним обсудили все проблемы. Федя видел мое состояние в Кисловодске. Надо сделать работу над ошибками. Все по силам. Если бы он перебил меня в стойке, избивал в борьбе, с болевого на болевой выходил, делал бы что хотел — это одно. А так — у меня было преимущество над ним в стойке. А в борьбе — я бы не сказал, что он что-то сверхъестественное делает. Да, переводит, контролирует, но... Не больше.

— Видел, что Андерсон сказал про Федора?

— Я слышал, что он сказал, что Федор подошел к нему и сказал: «Ты не выиграл, ты боднул головой». Так что неправильного ему Федя сказал? На что он обижается? Он ударил меня головой, потом бегал и радовался, будто выиграл бой. А что ты выиграл? Есть два раунда, а драться надо пять. И не я головой его ударил. Не я сказал, что у меня травма — давайте перенесем бой. Он ударил меня головой сверху. Федя сказал ему все по факту. Потому что он бегал по клетке, психовал. Не знаю, что у него там за претензии.

— Слова Андерсона вызвали у тебя эмоции?

— Нет, особо не вызвали. Понимаю, что он типичный хайповник. Пытается хайпануть на этой ситуации. Федора привлекает... Сейчас всех привлечет — чтобы все говорили, что он победил, что он крутой боец. Будет реванш — пускай там доказывает.

— Bellator говорили не демонстрировать российский флаг? На графике флаг России за твоей спиной был заменен на эмблему Bellator.

— Мне сказали изначально, что бой может состояться при условии, что меня представят «Вадим Немков из Старого Оскола», что я буду драться без флага, без рекламы «Северного Десанта», «Оскольской строительной компании», без баннера. Просто Fedor Team, Старый Оскол — и все. Без спонсорства — ничего страшного, что поделать. Хотя у нас отношения с «Северным Десантом» хорошие. Они вроде бы помогут. Ну а то, что я без флага, — все же знают, что я Вадим Немков, представляю Россию. Ничего страшного. Главное — надо было выиграть. Ну, ничего — в следующий раз.