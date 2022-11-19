«Главное, эти деньги не просрать». Довольный Немков после защиты титула и завоевания миллиона долларов

Вадим объяснил, за счет чего вынес Кори Андерсона.

Утром 19 ноября в Чикаго завершился турнир Bellator 288, в главном поединке которого Вадим Немков победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Россиянин защитил пояс в полутяжелом весе, стал победителем Гран-при и завоевал миллион долларов. После боя Немков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Миллион долларов — гигантская сумма для смешанных единоборств, такие гонорары платят единицам даже в UFC. Вадим заявил, что для него важнее было забрать пояс, но и деньги он теперь попусту потратить не хотел бы: «Как я и говорил, для меня главное — победа. Миллион долларов — это очень большие деньги. Когда я их получу, я почувствую их, но для меня главное — вот этот пояс и победа в таком серьезном турнире. Для меня это многого стоит, больше чем любые деньги. Сейчас мысли такие, что да, я уже стал чемпионом, заработал эти деньги, и главное — эти деньги не просрать, как говорится (смеется)».

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Российский боец не раз говорил, что выдал невнятный первый бой с Андерсоном из-за неудачной подготовки. В этот раз все прошло намного лучше: «Я очень расстроен был после крайнего боя, потому что я показал только 10 процентов своих возможностей. Когда я сейчас выиграл этот бой, я показал 100 процентов того, что я могу. Что я могу бороться, защищаться от борьбы, хорошо работать в стойке. Так что этим боем я доволен. В этой подготовке не было никаких проблем со здоровьем. Я себя отлично чувствовал, провел отличный лагерь, не было никаких подводных камней. Я сразу сказал, что на реванш настраиваюсь по-другому и во всех реваншах я одерживаю победу».

Вадим не сомневался, что победит Андерсона, — у него был четкий гейм-план. Немков также отлично представлял себе, в чем заключается план на бой американца. Чемпион уверен, что Кори его недооценил: «Я знал, что сейчас будет моя игра, мои правила. Я его держал на джебе, разбивал ногой. Знал, что-либо я закончу нокаутом, либо будет бой пять раундов, и я буду его разбивать в стойке».

Я, в принципе, ничего не менял. В прошлом бою я так же отработал первый раунд, как сегодня пять раундов. И я знал, что если буду в хорошей форме работать все пять раундов в такой манере, я его не подпущу к себе и не дам ему навязать свой бой. Думаю, что да, у них произошла недооценка, чуть-чуть расслабился, думал, что сможет так же легко меня перевести, в партере будет держать на земле. Но я готовился к этому, к этим проходам. Нарабатывал высокую скорость передвижения на ногах, не давал ему поджать себя к клетке, чтобы он не смог меня перевести".

К Андерсону как к человеку у Немкова претензия лишь одна: Вадим не понимает, зачем американец пнул его капу. Но россиянин списывает этот поступок на эмоции и верит, что на самом деле Кори не так уж плох: «Хороший боец, хороший человек, но только пнул капу раз. Не специально у меня капа вылетала — не знаю, что это было в четвертом раунде, по-моему. Некрасивый поступок. Не особо мне этот поступок понравился, ну а так ничего личного, только спорт. По поводу капы — это, наверное, были эмоции. Так что, я думаю, хороший парень».

Сразу после победы Немкова над Андерсоном определился следующий соперник российского бойца. Им станет Йоэль Ромеро, который сидел в зале и вышел в клетку, чтобы провести дуэль взглядов с Вадимом. Чемпион поделился мнением о предстоящей схватке и о том факте, что биться ему придется 4 февраля на том же турнире, где Федор Емельяненко встретится с Райаном Бэйдером.

Афиша боев Немков — Ромеро, Емельяненко — Бэйдер.

«Если честно, я не ожидал, что так быстро поставят следующий бой. Как приеду домой, посмотрю его бои и начну потихоньку готовиться. После того как отдохну немножко, проведу время с семьей. Потому что я не видел семью три месяца, готовился к этому бою. Это честь для меня, так как я, когда был молодым, только начинал биться в смешанных единоборствах, смотрел его бои, восхищался. Теперь у меня появилась возможность подраться с ним, и я очень рад такому моменту карьеры.

Для меня это честь драться с Федором в одном карде, потому что этот турнир будут смотреть миллионы фанатов во всем мире, и на этом турнире надо показать всю красоту смешанных единоборств и то, на что я способен. Показать, что школа Федора и школа Старого Оскола, России, на высоком уровне, что мы можем побеждать", — сказал Немков.

19 ноября в Чикаго россияне забрали сразу два пояса. Перед Немковым это сделал Усман Нурмагомедов, который отобрал титул у Патрики Фрейре. Двоюродный брат Хабиба тоже победил единогласным решением. Немков уверен, что их победы ознаменовали важный день для российских единоборств: «Я поздравляю Усмана. Я смотрел бой, когда разминался. Слышал, что он говорил, что сегодня будет наш день и два пояса уедут в Россию. Когда он выиграл, я дал себе установку, что надо отвезти два пояса в Россию завтра. Так что поздравляю Усмана, всю команду. Большой день для ММА в России».