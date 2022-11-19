Немков победил Андерсона единогласным решением судей и защитил титул Bellator в полутяжелом весе

Российский боец Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке турнира Bellator 288, который проходил в Чикаго (США).

Россиянин выиграл в пятираундовом поединке единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и защитил чемпионский титул в полутяжелом весе. Также Немков получил 1 миллион долларов как победитель «Гран-при» Bellator.

Немков и Андерсон встретились во второй раз. Первый поединок состоялся 15 апреля 2022 года и был признан несостоявшимся. За 5 секунд до конца третьего раунда бойцы столкнулись головами и у россиянина открылось кровотечение. По правилам Bellator, судья был обязан остановить поединок.

Теперь на счету 30-летнего Немкова 16 побед и 2 поражения в карьере, у 33-летнего Андерсона 16 побед и 6 поражений.