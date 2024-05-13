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Сегодня, 11:15

Бой Орловского с Будаем перенесен на 29 июня на UFC 303

Давид Хачатрян
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45-летний тяжеловес UFC Андрей Орловский (34-23) проведет следующий поединок против 32-летнего словака Мартина Будая (13-2) не 15 июня на UFC Fight Night 243 в UFC Apex, а 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене», в главном бою которого встретятся экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) и седьмой номер рейтинга в легком весе Майкл Чендлер (23-8).

Орловский идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Вальдо Кортесу-Акосте (11-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 января на UFC Fight Night 234 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Будай прошлый бой проиграл Шамилю Газиеву (12-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Андрей Орловский
Мартин Будай
UFC
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