Уже известен следующий соперник Вадима.

Утром 19 в Чикаго состоялся турнир Bellator 288, в главном событии которого прошел финал Гран-при полутяжеловесов между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Россиянин провел повторную защиту титула в поединке с американцем. В апреле 2022-го Немков уже бился с Кори, и тогда бой признали несостоявшимся из-за глубокого рассечения у Вадима после столкновения головами.

По мнению многих экспертов и болельщиков, по ходу того боя Немков проигрывал, поэтому не удивительно, что в реванше он считался андердогом. На пути к финалу Гран-при, за победу в котором награждают миллионом долларов, Немков прошел Фила Дэвиса и Юлиуса Англицкаса. Андерсон снес с пути Довлетджана Ягшимуродова и Райана Бэйдера.

Вадим Немков и Кори Андерсон. Фото Соцсети

Если Кори Андерсона при выходе в клетку фанаты встречали с радостными криками и аплодисментами, то Вадима Немкова освистали. До конца непонятно, за что именно: то ли за прошлый неудавшийся бой, то ли за российский паспорт. В углу Немкова находились Федор Емельяненко, Валентин Молдавский и тренер American Top Team Конан Силвейра.

Мужчины начали в стойке, но оба доносили мало точных ударов. Когда Андерсон попробовал пройти в ноги, Немков здорово отзащищался, а затем все же попал сопернику несколько точных боковых. Кори все же провел успешный тейкдаун в середине пятиминутки, но Вадим сразу встал. Видно, что россиянин поработал над защитой от борьбы в последнем лагере. В конце раунда бойцы устроили размен, в котором Андерсон попал мощный апперкот — выглядело неприятно. Зато прямо перед сиреной Вадим выдал зрелищную вертушку, сбив Кори с ног! Немков попытался добить соперника, но время вышло.

Кори Андерсон (слева) и Вадим Немков.

Бойцы, похоже, перестали друг друга опасаться и все чаще начали устраивать размены. Победителем из них обычно выходил Немков, поэтому Андерсон пытался перевести бой в партер, но россиянин продолжал демонстрировать отличные навыки защиты. В конце второго раунда Вадим попал американцу в глаз — пришлось взять небольшую паузу, но бой почти сразу продолжился.

В третьем отрезке Немков здорово держал Андерсона на левом джебе. Кори выглядел растерянно: в стойке он не мог удивить россиянина, а уложить его на настил не получалось. Под правым глазом обоих бойцов нарисовались небольшие гематомы, но американец выглядел более вымотанным. Пока Немков забирал все три раунда — во многом благодаря подсказкам Федора из угла.

Вадим Немков.

В начале четвертого раунда Андерсон в хаотичной рубке поймал Немкова кривым ударом, пришлось спасаться в клинче. А в середине отрезка Вадим пробил отличный лоу-кик, после которого левая нога Кори уже не была прежней. Американец захромал и снова полез бороться, но ничего, кроме клинча у сетки, не вышло. Правда, там он слегка посек Вадима, но этот порез не выглядел таким уж серьезным.

В финальном отрезке попытки Кори уронить Немкова на канвас выглядели совсем жалкими. Россиянин не позволял перевести поединок вниз, а на ногах действовал максимально уверенно. Единственной проблемой был клинч американца, откуда он мог доносить больше ударов и хотя бы набирать очки. Но российский боец довел поединок до конца, и по истечении пяти раундов сомнений в его победе не возникало.

Вадим забрал бой единогласным решением судей — 48:47, 49:46, 49:46. Немков защитил пояс, получил еще один за Гран-при и стал обладателем миллиона долларов. Россиянин доказал, что при должной подготовке не испытает проблем с Андерсоном, а первая встреча была скорее недоразумением и случайностью.

Сразу после боя в клетку вошел Йоэль Ромеро, и бойцам устроили дуэль взглядов. Кубинец — следующий претендент на пояс в полутяжелом весе, его поединок с Немковым состоится 4 февраля 2023-го и станет со-главным событием турнира Bellator 290, где Федор Емельяненко проведет прощальный бой с Райаном Бэйдером.