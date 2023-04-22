«Думают, я борзый. Это не так. Просто говорю уверенно и за слова отвечаю». Шлеменко после победы над Эномото

Есть мнение, что швейцарца засудили. Шторм с этим категорически не согласен.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко одержал первую победу с октября 2021 года.

На кикбоксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин единогласным решением судей выиграл у швейцарца Ясубея Эномото. Это был их второй бой: в 2014 Шлеменко тоже победил — и тоже единогласным решением — в поединке по правилам ММА на шоу Fight Nights.

После вчерашнего боя Шлеменко прямо в ринге ответил на вопросы журналистов.

— Ваши первые ощущения?

— На меня Александр Поветкин надел пояс — это мечта всей моей жизни! Пускай пояс РЕН ТВ, но все равно...

— Есть понимание, почему Эномото был недоволен судейским решением?

— Честно, не знаю. Может быть, перенапрягал себя, слишком был злой. Ну, он реально был злой. Видели? Может быть, Мага [Исмаилов] дал ему витаминов поесть: от них бывает, что тестесторон подпрыгивает, человек начинает быть недовольным чем-то. По-моему, я три раунда забрал. Какие вопросы? Конечно же, нужно пересмотреть [бой]. Не знаю, как для него, но для меня кикбоксинг точно новая дисциплина. Здесь по-другому судят.

— Готовы к комментариям, что швейцарца засудили?

— Это смешные комментарии... Поэтому я до конца хотел ему засадить! На моем месте многие бойцы делали бы не так: первый раунд забрал, потом отдвигался, оттыкал — и забрал бы весь бой. Но я до последнего хотел его нокаутировать. Это я его зажимал, а не он меня. Правильно? То есть он постоянно был у сетки.

— Эномото нанес много касаний?

— Они мимо.

— Но все равно что-то ощущалось?

— Ощущалось. Он в последнем раунде попал апперкотом и разбил нос. Мне было страшно, потому что у меня была травма носа. Сами понимаете, к чему она привела — к поражению в последнем бою (единогласным решением судей от Магомеда Исмаилова. — Прим. «СЭ»). Я пропустил довольно неплохой апперкот, но нос целый. Он разбился, но целый. В тот раз я после первого раунда почувствовал, что нос шатается, а здесь все отлично.

— По ходу боя вы много общались с Эномото. О чем были эти разговоры?

— Какой-то не такой он был сегодня. Переел, похоже. Был постоянно недовольным. У нас идет обоюдка, а он говорит, что я головой бью. Он сам нагибается, и за счет этого получается, что мы головами бьемся. Еще говорил, что я в пах [ударил]... Как? Я понять не могу. Я не грязный боец, не сказал бы, что я ему в пах ударил. Он говорит: «Balls, balls!», а я ему: «Какой balls? Ты че, прикалываешься?!».

— Вас объявили как чемпиона Европы по кикбоксингу...

— Это неправильно. Я дрался с Патриком Кинцлом за титул чемпиона Европы, но была кикбоксерская промоутерская организация. У них не была зарегистрирована компания по ММА. Это был 2007 или 2008 год, и поэтому кикбоксеры дали нам свой пояс. Это не кикбоксинг, просто пояс такой же, как у чемпионов Европы по кикбоксингу.

— Пояс РЕН ТВ будете защищать?

— Если предложат, то почему нет? Может быть, Эномото реванш выторгует сейчас. Бой-то получился нормальный. Заметил, что кто бы ни был моим оппонентом, бои получаются зарубательные. Это о чем говорит? Значит, я хорошо зарубаюсь.

— Под «Любэ» выходили сегодня. Чья идея была?

— Моя. Сейчас сложно с иностранными песнями. Сразу на канале сказали, что с иностранными песнями сложно будет, так как нужно согласовывать. Ну и просто песня такая крутая («Атас». — Прим. «СЭ»). Наша песня. Прикол, знаете, в чем? В том, что мой ученик, Александр Подмарев... То есть я такой древний, что он эту песню не знает (улыбается). Он первый раз слышит эту песню, поэтому я и поставил, чтобы молодежь послушала то, на чем мы росли. Традиции. Я же за традиции.

— Может быть, кто-то об этом уже спрашивал, но пошла волна хейта: говорят, либо Эномото победил, либо ничья. Гора комментариев.

— Где?

— В Telegram и везде пишут, что Эномото засудили. У вас какие ощущения?

— Блин, я поверил в это [в победу]! Что, правда, что ли, засудили? Наверное, пойду убьюсь о стену! Да мне вообще плевать, понимаешь? Я всю жизнь был объектом для хейта. Знаешь, почему? Я понимаю, почему. Я со стороны смотрю свои интервью, и все думают, что я борзый. На самом деле нет. Я уверенно говорю — и за слова отвечаю! Нет человека, который может с меня спросить, потому что я не вру. Кем бы он ни был, мне все равно, понимаете? Не то чтобы я такой здоровый и смелый... Да хоть кто он будет, все равно я буду прав, потому что я говорю правильно. А здесь говорят — ну и говорят. Я привык к этому хейту, пускай они кричат. У нас много людей, которые, к сожалению, живут неправильно, не придерживаются наших понятий и традиций. Им неприятно видеть, как кто-то сильный выходит под «Любэ». Им охота, чтобы какой-нибудь сильный вышел под какую-нибудь херню непонятную, понимаете? Из новых там... Ну вы понимаете — наркоманских песен. Так что, поэтому и хейт. Отвечаю, уже многие начали писать: «Аааа, все, мы ждали что-то другое».

— Магомед Исмаилов сказал, что не будет вообще драться по кикбоксингу.

— Пусть не дерется. На Маге, что, свет клином не сошелся? Ну, правда, ему зачем? Ему лучше по боксу зарубиться. Зачем ему этот кикбоксинг нужен, я тоже не понимаю. Что уж везде лезть. У него по боксу хорошо получается, он выигрывает у боксеров. Мне кажется, что в этом направлении он и будет двигаться. Деньги те же. Зачем?

— Хоть один удар Эномото ногами запомнили?

— По ноге он мне ударил. Не то чтобы я его почувствовал, я просто помню, что у меня чуть нога поднялась. И все. А так, он еще в икру попал. Самое главное, поймите, для меня это был тест. Вы поймите, бой по кикбоксингу — это то, чего мне не хватало. Когда я начинал карьеру, я очень много выступал по рукопашке, боевому самбо, но больше по рукопашке. Это были соревновательные спарринги во всю силу. Сейчас я не могу их получить, поймите. Я не могу бить своих пацанов со всей силы. Поэтому спасибо Эномото: сегодня он был человеком, которого можно было бить во всю силу. Я посмотрел, попробовал, проверил свой нос — он держит удары, как и прежде. Все нормально. Я чистый, все отлично. Блин, отличный спарринг получился! Я посмотрел свои ошибки. Я почувствовал, что у меня получается, а что — нет. Плюс было сложно перестроиться, потому что здесь дистанция другая. Мне нужно было просто более прямо стоять и не бояться клинча, а я опять в клинче нагибался, чтобы мне в ноги не прошли... Понимаете? Вот и все. Это из подсознания не выкинешь уже. Нужно перестраиваться постепенно, а с первого боя сразу не получится. Поэтому вот это все и получалось. Единственное: я же понимаю, что Эномото и по ММА даже в ноги не проходил бы, но...

— Мышечная память.

— Конечно! Это совершенно другое.

— Кикбоксинг как вы сейчас чувствуете? Это ваш спорт?

— Любой спорт — мой. Почему бы по кикбоксингу не подраться? Вполне можно побиться. Везде есть специфика, просто ко всему нужно готовиться. Теперь у меня 1-0 рекорд по профессиональному кикбоксингу. Я доволен. Смотрите: 1-0, пояс, полученный из рук Александра Поветкина. Может быть, сейчас хейтеры скажут, что ничего особенного, но для меня это человек, на которого я равнялся и продолжаю равняться по всем понятиям. Это мой старший, мой товарищ, тот человек, который скажет — и я сделаю то, что он мне скажет, потому что я ему доверяю, как себе.