«Засудили? Пойду убьюсь о стену!» Шлеменко победил, но к решению судей есть вопросы

После боя Александр поиронизировал над теми, кто не увидел его победу над Ясубеем Эномото.

Вечером 21 апреля в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого Александр Шлеменко встретился с Ясубеем Эномото. Бой прошел по формуле три раунда по три минуты, а победителю полагался чемпионский пояс.

Этот поединок стал реваншем: в конце 2014 года Шторм и Эномото провели бой по правилам ММА на турнире Fight Nights Global 29. Тогда Шлеменко победил единогласным решением судей. С тех пор российский боец провел еще 18 боев по смешанным единоборствам. Что интересно, его оппонент подрался ровно такое же количество раз, хотя общее число поединков Александра ровно в два раза превышает количество боев Эномото (74 против 37).

Перед боем Шлеменко называл Швейцарского Самурая непростым соперником, так как Эномото — хороший ударник со списком достижений в любительском кикбоксинге, а его предыдущие поражения обусловлены скорее тем, что он уступал оппонентам в партере. Шлеменко тоже однажды выигрывал любительский турнир по кику, но бой на арене Ирины Винер-Усмановой стал для обоих дебютом в профи.

21 апреля. Александр Шлеменко — Ясубей Эномото.

В первом раунде Александр выглядел увереннее. Он шел вперед, выбрасывал силовые удары, а также любимые бэкфисты. Шторм даже отправил Эномото на канвас правым оверхендом (нокдаун судья не отсчитал). Второй отрезок получился для Шлеменко не таким удачным. Ясубей стал брать активностью и количеством ударов, а Александр иногда нарушал правила, входя в клинч и используя локти. Третья трехминутка вышла относительно равной: бойцы жестко зарубились, и уверенную победу одного из бойцов в этом раунде углядеть было сложно.

В этом поединке напрашивалась ничья, но судьи все-таки единогласно посчитали победителем Александра Шлеменко, который выиграл первый бой с октября 2021 года, когда победил Артура Гусейнова в Eagle FC.

После поединка Шторму задали вопрос, не считает ли он, что оппонента засудили. «Блин, я поверил в это [в победу]! Что, правда что ли, засудили? Наверное, пойду убьюсь о стену! Да мне вообще плевать, понимаешь? Я всю жизнь был объектом для хейта».