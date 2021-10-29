«Федору стоит завершить карьеру. Иначе все может закончиться совсем не сказкой». Кормье про Емельяненко

После официального взвешивания турнира UFC 267 экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье ответил на вопросы журналиста «СЭ».

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— В прошлом фанаты дали вам прозвище Черный Федор. Это имело для вас значение?

— Когда я начинал карьеру в ММА, Федор был ВСЕМ в этом спорте, он был очень крутым. Он не выглядел как бодибилдер, но он был быстрым и обладал нокаутирующей силой. Он был особенным, и, конечно, для меня было важным, что меня сравнивали с ним.

Сейчас этот чувак продолжает драться — и это сумасшествие. Федору 45, а он все еще отправляет людей спать. Думаю, ему стоит завершить карьеру — тогда ее конец будет сказочным. ТАК победить нокаутом, да еще в Москве — это сказка. Идеальнее момента для завершения карьеры не придумать.

Просто уйди, чувак. Иначе все может закончиться совершенно по-другому, как это было со многими другими бойцами, — ты можешь оказаться спиной к канвасу. Я не знаю, что мешает великим чемпионам нажать на курок в нужное время. Им необходимо избегать этого притяжения, которое заставляет их возвращаться обратно и думать, что они могут выступать так же хорошо, как и раньше.

— При этом вы как-то назвали Емельяненко бойцом среднего уровня. Хоть и имели в виду версию Федора начиная с 2010 года. Но сейчас, когда он победил Джонсона...

— Просто когда я говорю «средний»... В том заявлении я сказал, что он мог бы стать чемпионом и входил бы в топ-5.

Мое понимание «среднего» отличается от того, что под этим понимают все. У всех «средний» — это тот, кто выигрывает-проигрывает. У меня же если вы входите в топ-5 — то вы выступаете здорово, но вы не исключительны. Исключительные — это чемпионы.

Например, Чарльз Оливейра, который раньше часто проигрывал, но потом сумел перестроить карьеру и стал чемпионом. Исключительный — это Майкл Биспинг, который не выделялся на фоне бойцов топ-5, но потом внезапно стал чемпионом. Если бы он остался на том уровне топ-5, я бы сказал — окей, парень, неплохо, но ничего особенного. Я просто по-другому думаю.

Если бы Федор в UFC подрался 10 раз, его рекорд мог бы быть 8-2. Если бы он был 8-2, если бы он выиграл титул, проиграл его, входил бы в топ-5 — то это хорошая позиция. Просто у меня на это другой взгляд, я не думаю на уровне «просто быть неплохим бойцом».

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— Предположим, появится такая возможность, что Федор проведет один бой в UFC. Вы бы хотели посмотреть на этот бой?

— Ну, Андрей Орловский все еще выступает [в UFC]. Может быть, стоило бы тогда их повторно свести. Но не думаю, что UFC решится на это. В UFC хотят устраивать хорошие поединки. У каждого свой путь, и у каждого боя есть какой-то смысл. Андрей все еще дерется в UFC, потому что он побеждает. И он побеждает последовательно, он побеждает молодых, сильных бойцов. Если бы он не побеждал их, то это означало бы, что ему пора уходить. Если я начну проигрывать ребятам, которым я бы никогда раньше не проиграл, то мне лучше стоит завершить карьеру. Андерсона Силву пришлось чуть ли не увольнять. В UFC должно быть все четко. Тут не до веселых боев. Вы должны стремиться к титулу, если хотите выступать в UFC.

— Если Федор и Орловский провели бы бой сейчас, то кто бы победил?

— Мужик, я не стану выбирать кого-либо, потому что у Федора безумные фанаты. Вы не представляете, как эти люди атакуют. Причем в больших количествах.

— Если говорить о списке лучших всех времен, на какое место поставили бы Федора?

— На самую верхушку. Один из лучших тяжеловесов всех времен. Даже я сказал бы, что лучший тяжеловес всех времен. Если говорить о его победах в Pride... Когда он одержал что-то вроде 29 побед подряд, разве могут быть какие-то сомнения? То же самое мог бы сказать о Стипе Миочиче. Они сильно выделяются на фоне остальных тяжей.

— Ваш любимый российский боец за все время?

— Вы серьезно? Кто-нибудь может ответить за меня? Мужик, конечно же, это Хабиб Нурмагомедов. Я люблю Хабиба. Так что тут без вариантов. Вам не стоило ожидать, что я назову другое имя. Это Хабиб. Он крутой. Я думаю, что он величайший боец всех времен. Он продолжал бы побеждать всех и мог делать это так часто, сколько захочет. Вот насколько он крутой.

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— А если говорить о тех бойцах, которые продолжают выступать? Все же Хабиб завершил карьеру.

— Ислам Махачев. Да-да, ты хотел услышать, что я скажу, что это Федор. Но это Ислам, так как я люблю своих одноклубников, мужик. Эти ребята — убийцы, бро. И завтра вы это увидите. Ислама ждет самый жесткий вызов в карьере. Дэн Хукер — зверь. И мне не терпится увидеть, как и каким образом Ислам справится с поставленной задачей.

— У вас была когда-нибудь мечта подраться с Федором?

— Было бы весело подраться с ним. И мы могли это сделать в 2011 году в «Гран-при Strikeforce». Я же бился с Бигфутом (бразильский боец Антонио Силва. — Прим. «СЭ») после того, как он выиграл у Федора. Если бы тогда Федор победил Бигфута, то мы бы встретились в полуфинале, и это был бы веселый бой. Моя мечта тогда сбылась бы, но этому не суждено было случиться. Я очень уважаю Федора. Я думаю, что он — настоящее чудо света. Он вытворяет невероятные вещи в 45 лет. То, что я высказал свое мнение, ни в коем случае не означает, что я не уважаю Федора. Этот мужик просто невероятен. Что есть, то есть.

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Также уместно вспомнить недавнее видео на канале Даниэля Кормье, где бывший чемпион UFC тоже объяснил (более подробно), почему он сказал, что в UFC Емельяненко был бы в лучшем случае средним бойцом.

«Я не ожидал, что стольких заденут мои слова. Я отношусь к Федору с абсолютной любовью. Во время моего подкаста DC Debate мы обсуждали, смог бы он править в UFC так же, как правил в Pride и других организациях. Я сказал, что нет. Но! Я был очень конкретен в датах. Я не говорил, что Федор не смог бы доминировать в 2005 или 2006 году. Я имел в виду промежуток 2009-2012, и, собственно, мы в нем и увидели, что Федор тогда уже не был лучшим тяжеловесом в мире. Его руки уже не были такими быстрыми, и все остальные ребята-тяжи стали более универсальными.

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Я люблю Федора, если сегодня будет его новый бой, я сяду смотреть. Я всегда болею за него. Он — чудо, такие люди не так часто появляются. Я считаю его лучшим тяжеловесом в истории. Стипе Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC. То, что Федор в 45 все еще дерется и нокаутирует таких ребят, как Тим Джонсон... Что я могу сказать? Снимаю шляпу. Но в том промежутке, 2009-2012, Джуниор Дос Сантос, Кейн Веласкез, да и Брок Леснар — они были... Мы же видели, что сделал с Федором Бигфут, — почему вы думаете, что Брок не смог бы сделать то же самое? Или Шейн Карвин, борец NCAA.

Да, я помню, что меня называли Черным Федором (смеется). Я видел ваши комментарии по этому поводу, ребята. Видел. И когда-то мы были очень близки к тому, чтобы подраться. Я дрался с Джеффом Монсоном, а он — с Бигфутом. Для меня было бы честью разделить клетку с ним, но он не выиграл у Бигфута. А потом еще и проиграл Дэну Хендерсону. Но я очень уважаю Федора, я как-то встречался с ним. Очень приятный парень, пусть и немногословный (смеется). Но от него исходила особенная аура. И по нему чувствовалось, что это опасный парень, с которым не хотелось бы встретиться в темном лесу".