Чарльз Оливейра в детстве два года лежал в больнице. Врачи допускали, что он не сможет ходить

12 декабря рано утром по московскому времени он будет защищать титул чемпиона UFC в бою с Дастином Порье

Чарльз Оливейра*

Возраст: 32 года. Страна: Бразилия. Прозвище: Чарльз из Бронкса. Весовая категория: легкая. Победы: 31. Поражения: 8. Ничьи: 0. No contest: 1.

* Правильно не «Чарльз», а «Шарлис» — он все же бразилец. Но мы используем более привычный для российских фэнов ММА формат написания имени бойца.

У Чарльза Оливейры удивительная карьера в ММА. В UFC он пришел 20-летним с рекордом 10-0, выиграл первые два боя, но постепенно превратился в середняка, можно сказать — джорнимена, готов на любой поединок, в любое время. Однако в июне 2018-го началась его мощнейшая победная серия, которая насчитывает уже девять боев. Теперь он — чемпион UFC в легком весе.

Так же сложен и его путь в спорт. Не путь в спорте, а именно путь в спорт: когда Чарльзу было 9 лет, его родителям сказали, что он, вероятно, не сможет ходить. Тогда, во второй половине 1990-х, у него диагностировали аномальные сердечные шумы и ревматоидный артрит: у парня сильно болели лодыжки. В итоге Оливейру положили в больницу, где он провел два года.

Сам Чарльз родом из прибрежного городка Гуаружа, что неподалеку от Сан-Паулу. Совсем рядом находится город Сантос, где, играя за одноименный клуб, в свое время блистали Пеле и Неймар. Оливейра тоже мечтал стать футболистом.

«Я был госпитализирован на два года, и врачи сказали моей маме, что я больше не смогу заниматься спортом, — говорит боец в интервью MMA Fighting. — Я любил футбол, я еще понятия не имел, что такое боевые виды спорта. Меня положили в больницу, я не мог ее покинуть. Просто отстой. Моим родителям приходилось работать, поэтому я много времени проводил в одиночестве. К этому было трудно привыкнуть».

Отец Чарльза — Франсиско — работал на скотобойне, а еще продавал куриные яйца на рынке. Мать — Озана — убиралась в школе, а также в доме у директора школы. Денег у семьи было мало, но босс Озаны помог семье оплатить лечение будущего чемпиона UFC.

«Когда [врач] сообщил, что у моего сына заболевание и он, возможно, больше никогда не сможет ходить, я сказала, что верю, что Бог этого не допустит, — вспоминает мать Оливейры в беседе с MMA Fighting. — Это было серьезное заболевание лодыжки, он не мог пошевелить ею. Но, слава богу, мой начальник помог нам».

Озана со слезами на глазах вспоминает ночи, которые ей пришлось провести вместе с сыном в больнице.

«Я спала на полу у его кровати, — говорит она. — Я просыпалась в пять утра, ехала на работу, а затем возвращалась в больницу. Иногда я целый месяц не появлялась дома, просто жила в его больничной палате».

«Он боец и победитель с детства! — отмечает Франсиско. — Врач говорил, что он и мяч-то пнуть не сможет, а теперь посмотрите на него!»

Оливейре было 11 лет, когда его выписали из больницы. Тогда он еще не вылечился на сто процентов. Врачи посоветовали ему воздержаться от каких-либо тяжелых физических нагрузок, в том числе от игры в футбол. Раз в две недели Чарльз ездил на уколы. Тем не менее уже через два месяца после выписки он снова начал заниматься спортом. С футболом пришлось завязать из-за больных лодыжек, зато в жизни Оливейры появилось бразильское джиу-джитсу. Первый турнир он выиграл уже спустя два месяца после начала занятий.

«Помню, мы пришли к врачу, и он сказал, что Чарльз не может этого делать [заниматься БЖЖ]. А у Чарльза к тому моменту уже были две золотые медали», — рассказывает отец бойца.

Оливейра ездил на уколы до 18 лет, а потом понял, что с него хватит. Примерно в то же время он дебютировал в ММА, с ходу выиграв турнир-восьмерку Predator в Сан-Паулу.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой Оливейра — Порье в прямом эфире. Трансляция начнется в 07.00 по московскому времени.