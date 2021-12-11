Звезда Fight Nights объяснил, почему не собирается драться за границей.

В эти дни в Саратове проходит турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В числе почетных гостей — чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев. В пятницу же он провел мастер-класс в спортивном клубе чемпиона мира и Европы по кикбоксингу в разделе К-1 Даци Дациева, после которого ответил на вопросы журналистов и болельщиков.

О возможном третьем бое с Магой Исмаиловым

— Безусловно, тема интересная. Если такие вопросы звучат, то это свидетельствует о том, что интерес к этому бою не угасает. Исмаилов обещает всех удивить. Я думаю, что если он продолжит удивлять, то шансы у этого боя есть.

В какой момент пойму, что бою быть? В тот момент, когда он сможет меня замотивировать. Мотивирует ли он сейчас? Пока что не нахожу мотивации в этом противостоянии. Но Исмаилов — человек оригинальный. Кто знает, что у него за тузы в рукаве? Может быть, он нас еще удивит. Может быть, он меня еще заинтересует в этом противостоянии. Я его интервью видел, в котором он, по-моему, говорил, что в каком-то другом направлении развивается.

О возможном бое с Александром Емельяненко

— Спортивной составляющей в бою с Александром Емельяненко я пока не наблюдаю. В первую очередь, как мне кажется, ему нужно поправить здоровье — чего я ему и желаю.

Не считаю ли я, что его карьера вообще завершилась? Смотря что вы называете карьерой. Он же проводит бои? Мы не говорим о результате, но они же у него есть. Значит, он интересен. Значит, его карьера живет. В каком качестве — это уже второе.

Зачем вы утверждаете, что мы подписали контракт [на бой по боксу]? Вы вспоминаете одну часть, но забываете о другой — о том, что после того как он подписал контракт, он пропал на год, а потом, когда вышел из этого состояния, решил, что все осталось на своих местах. Но уже все давно продвинулось вперед. С большим уважением отношусь к Емельяненко — как к семье, так и лично к Александру отношусь нормально. Я ему всегда самого доброго желаю. Пусть выздоравливает и возвращается. Ему нужны большие бои. Не хотелось бы, чтобы он завершил свою спортивную карьеру в таком состоянии.

Поможет ли Емельяненко Дагестан или тренировки с Джеффом Монсоном? У Александра, наверное, есть команда, с которой он выстраивает свой путь в профессиональном спорте. Как он сможет реабилитировать свою карьеру... Я даже не думал об этом. Я о своей карьере думаю.

Что касается Дагестана, то, по-моему, он в своем последнем интервью сжег все мосты с Дагестаном. Александр сказал, что все было адресовано конкретно Артуру Гусейнову? Вы меня в такие подробности посвящаете, но я видел негатив со стороны многих представителей республики [Дагестан] в его адрес. Наверное, то, что он там сказал, не повлияло уже на сложившееся мнение.

О возможном бое с Александром Шлеменко

— Бой со Шлеменко — это один из самых интересных боев, который может случиться в 2022 году в индустрии наших единоборств. У Александра впереди есть непростой вызов — это чемпионский бой с Фаридуном Одиловым. Если все сложится и он завоюет пояс, я считаю... Это в первую очередь для меня интересно, потому что это возможность объединить два пояса (AMC Fight Nights и EFC. — Прим. «СЭ») отечественных организаций. Такого не было в России, и это определенная история. Это для меня мотивация.

Мне пишет много людей. Наиболее часто подписчики мне предлагают такие фамилии: Шлеменко — при условии, что он выиграет бой; Емельяненко — при условии, что он начнет тренироваться и мы проведем бой по боксу; а еще есть такой парень из поп-ММА — Регбист. Я не знаю такого товарища, но мне показали видео, где он изъявляет желание побоксировать. Учитывая его медийность, это могло бы быть интересное событие. Плюс не забывайте, что в Fight Nights очень серьезная конкуренция в среднем весе. Моя цель — делать большие бои.

С кем бы я хотел провести бой больше всего? Со Шлеменко.

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О нежелании переходить в UFC

— Мне написали из UFC. Я серьезно, не шучу. Олейник написал. Были предложения и через людей, которые общаются с Bellator. Было много подобных журналистов. Когда спортсмен развивается, он всегда находится в курсе рынка, он проводит технологический шпионаж: где лучше условия, кто сколько получает. Мне пришло сообщение от Алексея Олейника... Мы с ним раньше взаимодействовали. Но когда это действительно было нужно, когда у меня были желание и настрой попасть на Запад, никаких вариантов не было. А после этого боя (реванша с Магомедом Исмаиловым. — Прим. «СЭ») были предложения, но у меня уже есть планы на карьеру в России.

Я вышел на уровень, что получаю как топы в Америке. Грубо говоря, они там получают 500 тысяч [долларов]. Если перевести это на рубли, убрать налоги, то получится такая же сумма, которую я получил за бой с Исмаиловым. Я тут вышел на нормальные гонорары. Хочу делать большие бои, большие события в России, развивать нашу индустрию единоборств.

Мне, как патриоту, немножко непонятно, что... Просто все считают, что нужно ехать за рубеж. Давай начнем с Тактарова. Это наши соотечественники, которые поехали туда (за границу. — Прим. «СЭ») одними из первых, сделали там себе какую-то карьеру. Или блестящую карьеру — как Хабиб. Есть ребята, которые сегодня получают там большие деньги, но их единицы. Сейчас у нас ребята относятся к российской индустрии так: «Я тут два-три боя сделаю, а потом подпишусь туда — и там заработаю». Но время, когда так можно было сделать, уже прошло. Это уже в прошлом. Сейчас у нас, чтобы стать чемпионом, нужно большой путь пройти — так во всех весовых. Либо надо сразу ехать в Америку и с нуля начинать... Я уже успел сделать себе карьеру в кикбоксинге. Я уже думал завязать со спортом, быть тренером, делами федерации заниматься — хочу со спонсорами общаться, как Даци.

Предложения с Запада были и есть. Туда попасть на сегодня не проблема. Проблема — на каких условиях. Американцы стремятся купить подешевле, а продать подороже. Зачем идти туда и подписываться на эти кабальные условия, учитывая то, что в России я сегодня сделал для себя лучшую площадку, чтобы зарабатывать? Я хочу делать большие бои. Думаю, что будет интересно всем в СНГ посмотреть наш бой с Александром Шлеменко. Не должно быть такого, чтобы пополнить американскую компанию было для нас смыслом жизни. Да, были люди, которые там стали миллионерами, но если мы все будем только туда смотреть, то тут ничего не останется.

О том, как ударнику научиться бороться

— Тебе нужно стать минимум перворазрядником в борьбе. Этого можно добиться, только начав с основ. Я в 25 лет начал бороться. Тебе сейчас нужно прийти и встать в строй с малышами, которые только начинают отрабатывать защиту, падать на спину. Почему? Потому что сейчас твое тело не готово к борцовским нагрузкам. У борцов связки на другом уровне. За пять-шесть лет такой нагрузки свойства мышц меняются. То есть у борцов и ударников свойства мышц разные, морфология связок другая. Не скажу, что они (связки. — Прим. «СЭ») у борцов лучше, они просто другие.