Асланбек Бадаев дал прогноз на потенциальный бой Махачева и Порье

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев не верит, что Дастин Порье (29-7) сможет оказать сопротивление чемпиону UFC в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1).

«Первый раунд можно назвать дракой в баре, особенно после того, что мы увидели в бою Ислама Махачева, — сказал Бадаев в интервью «СЭ». — Как расчетливо, взвешено, со знанием дела, вообще без лишнего движения он разобрался с Оливейрой. А тут столько ошибок у парней, столько моментов, где их можно было подловить, засабмитить и так далее. Ты понимаешь, что ни тот, ни другой не будут иметь шансов против Махачева, если только не попадут. Как доказал сегодня Перейра, всегда есть шанс, что ты подловишь соперника, если ты бьющий.

Порье — терпеливый левша, но мне кажется, что в первом, втором, третьем раунде максимум будет сабмишен со стороны Махачева. Для себя не вижу интриги в этом потенциальном поединке».

Порье победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.