Боец ММА Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет

Американский боец ММА Энтони «Рамбл» Джонсон скончался в возрасте 38 лет, сообщил Терренс Маккинни.

Официальная информация о причинах смерти не сообщалась. Было известно, что у бойца были проблемы со здоровьем. Джонсон был известен как один из самых грозных панчеров в истории ММА. Он выступал в UFC в полутяжелом весе.

В апреле 2017 году в титульном бою UFC Джонсон потерпел поражение от Дэниэла Кормье, после чего объявил о завершении карьеры профессионального бойца.