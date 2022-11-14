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Сегодня, 00:16

Боец ММА Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Энтони Джонсон.
Фото Global Look Press

Американский боец ММА Энтони «Рамбл» Джонсон скончался в возрасте 38 лет, сообщил Терренс Маккинни.

Официальная информация о причинах смерти не сообщалась. Было известно, что у бойца были проблемы со здоровьем. Джонсон был известен как один из самых грозных панчеров в истории ММА. Он выступал в UFC в полутяжелом весе.

В апреле 2017 году в титульном бою UFC Джонсон потерпел поражение от Дэниэла Кормье, после чего объявил о завершении карьеры профессионального бойца.

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