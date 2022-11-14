Асланбек Бадаев: «После такого поражения Адесанье будет тяжело оправиться»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев допустил, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) может не восстановиться после нокаута от Алекса Перейры (7-1) в турнире UFC 281.

«Адесанья мог просто отбегаться, — сказал Бадаев в интервью «СЭ». — Он практически выиграл этот бой. Просто додержись до конца. Он вместо этого встает у сетки, начинает кривляться, удары принимать на себя. Мне это напомнило заигрывания Андерсона Сильвы против Криса Уайдмана. Когда Андерсон откровенно заскучал, когда у него не было соперников, когда он всех перебивал, выносил... Такое ощущение, что ему просто стало скучно. Нужна была интрига, и он начал кривляться, и Уайдман его нокаутировал. Все. Это было началом конца.

Не знаю, будет ли началом конца сегодняшнее поражение Адесаньи, но это было очень болезненно. Я думаю, после такого тяжело будет оправиться. Сам Перейра как будто криптонит для него. 2-0 в кикбоксинге и 3-0 здесь".

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.