UFC выступила с заявлением по поводу переноса турнира UFC 249

Организация UFC на официальном сайте подтвердила перенос турнира UFC 249 и всех последующих событий из-за коронавируса.

«В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, телеканал ESPN (основной владелец прав на трансляции UFC в США) попросил отложить этот ивент и все последующие события на неопределенный срок в свете пандемии коронавируса. UFC с нетерпением ожидает возобновления полного расписания турниров как можно скорее», — говорится в заявлении.

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Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 592 801 человека. Умерших — 95 021, выздоровевших — 353 315.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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