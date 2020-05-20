«У меня в селе умерли 11 человек». Хабиб ответил человеку, который назвал коронавирус аферой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на скептический комментарий по поводу коронавируса. Один из подписчиков бойца назвал Covid-19 аферой.

«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — написал Хабиб.

По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека. Умерших — 324 191, выздоровевших — 1 949 999.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.