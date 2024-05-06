Дацик: «Пока на ринге не убьют, так и буду драться. Было бы прикольно помереть на ринге»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) заявил, что хочет, чтобы после смерти его тело сожгли. Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».

— Сколько лет еще планируете выступать в боях?

— А хрен его знает. Ну пока на ринге не убьют, так и буду драться. Ну, надеюсь. Было бы прикольно помереть на ринге. Ну, желательно попозже. Там еще протянуть хотя бы лет 10-20.

— Чем после завершения карьеры хотели бы заняться?

— Ну, полечу в Вальгаллу, меня сожгут, надеюсь. Надеюсь, никакая сволочь меня не закопает в землю червей кормить. Сожгут меня красиво. И я улетел, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Шоном Тернером (12-4) в главном бою вечера.