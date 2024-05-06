Дацик: «Я дал Сане Емельяненко воспитательный урок, но он был недолговечным. Надо повторить»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) признался, что не против реванша с Александром Емельяненко (28-9).

— Состоится ли реванш с Александром Емельяненко?

— Ну, блин, все-таки я Сане преподал воспитательный урок, но он был, как мы видели с его последних слов, недолговечным. Я думаю, требуется реванш и [надо] повторить все-таки ему воспитательную процедуру. Ну, надеюсь, кто-то из организаторов вновь организует.

Это веселое шоу. И тотализаторы будут принимать ставки уже не в каком раунде я его нокаутирую, а на какой секунде, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Шоном Тернером (12-4) в главном бою вечера.