Ти Джей Диллашоу: «Петр Ян очень базовый и понятный боец. Уже знаю, как побить его»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе и действующий второй номер рейтинга дивизиона Ти Джей Диллашоу поделился мнением о Петре Яне.

«Я уже вижу пути, как побить Яна, знаю, как это сделать, — сказал Диллашоу на YouTube-канале This Life Ain't For Everybody. — Я смотрел его бои и могу точно сказать вам, кто он. Он отличный базовый технарь. Он бьет то, что и должен бить. И моя задача использовать это против него.

Всегда легче драться против ребят, которые делают то, что должны. Это как тренироваться с роботом — он должен делать то, что должен, и делает это в определенное время. Хороший бой для меня».

Диллашоу провел последний поединок в июле прошлого года, победив раздельным решением Кори Сэндхэгена.