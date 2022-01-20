Илия Топурия: «Евлоев — не настоящий мужчина. Не уверен, что он будет мне интересен после UFC 270»

Боец полулегкого веса UFC Илия Топурия снова раскритиковал Мовсара Евлоева за снятие с их поединка на UFC 270.

«Он первым начал всю эту грязь в твиттере, когда сказал, что я не матадор, а красная тряпка, которой он вытрет октагон, — сказал Топурия на шоу The MMA Hour. — В итоге он снялся из-за ковида за три недели до боя. Он даже не попросил UFC дать ему шанс пересдать тест через 5-10 дней, вдруг бы он оказался негативным.

Например, я перед моим дебютом в UFC попал точно в такую же ситуацию. За 10 дней я сдал положительный тест, но я попросил оставить меня в карде, дать шанс на второй тест. И через 5 дней тест оказался негативным. И я вышел на бой. Когда столько людей ждут поединок, ты не имеешь права сливаться.

Я расстроен, но что поделать. Когда ты имеешь дело не с настоящим мужчиной, такого следует ожидать. Будет ли интересен мне этот бой после UFC 270? Я не знаю. Я был очень заинтригован этим боем, потому что у него был непобежденный рекорд. Но теперь он потерял этот рекорд, даже не выходя в клетку".

22 января Топурия подерется с Чарльзом Жордином на UFC 270 в Анахайме.