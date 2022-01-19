Гонорарный фонд «Гран-при» легковесов ACA составит свыше 800 тысяч долларов

Основатель российской лиги ACA Майрбек Хасиев объявил о гонорарном фонде «Гран-при» легковесов.

«Гонорарный фонд «Гран-при» легковесов составит свыше 800 тысяч долларов, — приводит слова Хасиева пресс-служба АСА. — Мы ведем работу по подписанию, а также отбору в нашем ростере на участие в престижнейшем «Гран-при», уверен, что все с нетерпением ждут их имен. Восьмерка «на выбывание» стартует весной 2022 года. Победитель в финальном бою получит 200 тысяч долларов, помимо гонораров за каждый бой в предварительных этапах. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов».

О том, что АСА проведет «Гран-при» легковесов в 2022 году, стало известно на пресс-конференции, которая прошла 17 января в Москве. Одним из участников «Гран-при» станет известный боец из Казахстана Артем Резников.