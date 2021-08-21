Тактаров жестко высказался о поражении Харитонова от Конго

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал поражение 41-летнего российского бойца Сергея Харитонова.

Он проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поедтинок завершился в самом конце второго раунда после удушающего приема. После боя стало известно, что Харитонов в первом раунде сломал руку.

«Конго победил удушающим. Он знал, что яйца трогать нельзя и поэтому тронул шею. А если серьезно, то борьба будет с вами и в 46 лет. А ударка уходит в 32 у легких весов и 36-38 у тяжелых. Вам решать на что делать акцент в тренировках.

P. S. Ну а без дыхалки (ММА дыхалки) можете забыть, что я выше написал — вам ничего не поможет — труп может быть ударник или борец или делать все хорошо, он труп", — написал Тактаров в Instagram.