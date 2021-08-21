«Сустав большого пальца полностью торчал наружу». Харитонову потребуется операция после перелома в бою с Конго

Тренер Сергея Харитонова Руслан Кривуша рассказал подробности перелома, который российский боец получил в бою с французом Чейком Конго на Bellator 265. По его словам, травма была получена еще в первом раунде и теперь 41-летнему спортсмену потребуется операция.

Напомним, поединок завершился в самом конце второго раунда после удушающего приема.

«Он нормально себя чувствует. Все в порядке. Проблема только в том, что сломана рука. Сломал он ее в первом раунде — где-то на второй-третьей минуте. Вылетел полностью большой палец на левой руке. Основная тактическая задача была — джеб, ни в коем случае не сближаться. Потому что Конго возле клетки, если с ним сблизиться, очень хорошо развоварчивает и клинчует. Это мы видели в конце, когда Серега поплыл. Главным оружием был джеб, работа по голове и в корпус. К сожалению, из-за сломанной руки он уже не мог эффективно работать. На автомате просто бросал левую руку, потому что была заготовка такая.

Когда мы руку разбинтовали, у него сустав большого пальца полностью торчал наружу, полностью в другую сторону развернут, кожа была натянута...

Уверен, что Харитонов будет до 50 лет биться. У него такой настрой. Сейчас самое главное — сделать операцию. Доктор сказал, что это обязательно. На восстановление уйдет 2-3 месяца. Два — минимум, четыре — максимум. Определимся, или в Майами ее сделаем, или в России. Скорее всего, в Майами, потому что нужно максимально быстро ее сделать. Палец вообще не держится".