Сирил Ган обещает прикончить Джонса: «Твое время ушло»

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-1) обещает досрочно победить экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«У меня очень хорошая работа ног. Для тяжеловеса я двигаюсь очень хорошо, и все это знают. У меня будет преимущество, потому что я буду быстрым. Я не могу дождаться боя с этим парнем. Я собираюсь его прикончить. Джон Джонс, твое время ушло», — приводит слова Гана Sportskeeda.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.