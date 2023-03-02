Эдди Альварес подерется с Чедом Мендесом на BKFC 41

Экс-чемпион в легком весе UFC Эдди Альварес (30-8) проведет следующий поединок против экс-бойца UFC Чеда Мендеса (18-5) в дебютном бое на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship, сообщил глава лиги Дэвид Фельдман в эфире The MMA Hour. Поединок состоится 29 апреля в Колорадо, США.

Альварес прошлый бой проиграл Рэй Юн Оку (16-4) единогласным решением судей 28 апреля 2021-го на One on TNT 4.

Мендес в последний раз дрался в 2018 году, проиграв Александру Волкановски (25-2) техническим нокаутом во втором раунде.