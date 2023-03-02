Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:25

Эдди Альварес подерется с Чедом Мендесом на BKFC 41

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-чемпион в легком весе UFC Эдди Альварес (30-8) проведет следующий поединок против экс-бойца UFC Чеда Мендеса (18-5) в дебютном бое на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship, сообщил глава лиги Дэвид Фельдман в эфире The MMA Hour. Поединок состоится 29 апреля в Колорадо, США.

Альварес прошлый бой проиграл Рэй Юн Оку (16-4) единогласным решением судей 28 апреля 2021-го на One on TNT 4.

Мендес в последний раз дрался в 2018 году, проиграв Александру Волкановски (25-2) техническим нокаутом во втором раунде.

UFC
0
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сирил Ган обещает прикончить Джонса: «Твое время ушло»

Люк Рокхолд подерется против Майка Перри на BKFC 41
Новости
RSS RSS
Все новости