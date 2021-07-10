Лиана Джоджуа проведет бой с Кортни Кейси на турнире 21 августа

Россиянка Лиана Джоджуа проведет бой с американкой Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night, который состоится 21 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщили в пресс-службе Prime Fight Management, представляющей интересы спортсменки.

На счету 26-летней россиянки восемь побед и четыре поражения. Последний поединок Джоджуа провела 24 октября 2020 года против Миранды Маверик. Бой завершился после первого раунда, так как врач не позволил Джоджуа продолжать из-за рассечения.

В активе 34-летняя Кейси — девять побед и девять поражений. В последних четырех боях у Кейси три поражения.