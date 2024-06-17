Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:28

Хамзат Чимаев впервые прокомментировал снятие с боя против Роберта Уиттакера

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев впервые прокомментировал снятие с боя против австралийца Роберта Уиттакера, который должен был пройти на турнире в Саудовской Аравии.

Ранее Чимаев попал в больницу с подозрением на отравление.

«Мы всегда что-то планируем, но у Аллаха свои планы на нас. Слава Аллаху!» — написал Чимаев в социальных сетях.

В ходе карьеры Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.

Хамзат Чимаев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Албании и Сербии
Франция из-за хиджаба не взяла баскетболистку на Олимпиаду
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Румыния – Украина, 17 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Евро-2024
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адесанья анонсировал свой бой с дю Плесси 18 августа на UFC 305

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости