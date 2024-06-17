Хавьер Мендес: «Хабибу нужно немного подучиться быть угловым»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) излишне эмоционален, когда секундирует своих товарищей по команде.

«Хабиб действительно отличный тренер и отлично выполняет роль углового. Однако ему нужно немного поработать над этим аспектом. Он превосходно умеет планировать игру, фантастически планирует ее, но нам нужно слегка улучшить его как секунданта.

Иногда он становится слишком эмоциональным, волнуется, хлопает по столу. Я говорю ему: «Успокойся, не нервничай». Он очень возбужден. Хабиб так любит своих бойцов, они для него как братья. Когда он выходит на бой в качестве секунданта, он отдает все силы. Я уже забыл, каково это — находиться в углу рядом с ним, это просто безумие», — отметил Мендес в интервью The Schmo.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.