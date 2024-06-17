Чимаев мог сняться с боя в UFC из-за отравления

В команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева рассказали, что у спорстмена проблемы могут быть связаны с пищевым отравлением.

«Один из рассматриваемых вариантов — отравление. Но это потребует диагностики», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее 30-летний Чимаев попал в больницу, из-за чего UFC отменил его поединок против австралийца Роберта Уиттакера в турнире в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

В ходе карьеры Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.