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Результаты боев первого отборочного турнира к событию «Шторм на Неве. Финал»

Давид Хачатрян
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В Санкт-Петербурге 16 июня завершился первый отборочный турнир по MMA к другому турниру — «Шторм на Неве. Финал», который пройдет в Северной столице 7 сентября. Спортивное событие организовал Северо-западный силовой альянс (NWPA).

Результаты турнира:

— Медербек уулу Кубанычбек победил Кирилла Казакова единогласным решением судей, раунд 3, 5:00.

— Владлен Железнов победил Жахонгира Каримова удушающим приемом (треугольник), раунд 1, 3:13.

— Али Маданипур победил Самвела Хачатряна техническим нокаутом, раунд 2, 1:23.

— Максим Черствой победил Амира Ярани техническим нокаутом, раунд 1, 1:42.

— Уран Раимжанов победил Михаила Литко единогласным решением судей, раунд 3, 5:00.

— Константин Черников победил Андрея Анохина удушающим приемом (треугольник), раунд 1, 0:45.

— Рабадан Магомедов победил Хуссейна Гаффари удушающим приемом (удушение со спины), раунд 1, 1:52.

— Таласбек уулу Тимур победил Артемия Ошлыкова единогласным решением судей, раунд 3, 5:00.

— Азамат уулу Арсений победил Мухаммади Иматшоева удушающим приемом (удушение со спины), раунд 1, 1:14.

— Николай Галочкин победил Жумабека уулу Руслана удушающим приемом (удушение со спины), раунд 1, 3:55.

— Максим Федоров победил Айтбая уулу Омурбека удушающим приемом (удушение со спины), раунд 1, 3:23.

— Алексей Голуб победил Азада Мейсама техническим нокаутом, раунд 1, 0:52.

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