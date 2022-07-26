Нурмагомедов упрекнул Оливейру в том, что тот пытался избежать боя в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что Исламу Махачеву (22-1) без разницы, где драться, а также упрекнул Чарльза Оливейру (33-8) в том, что тот пытался избежать боя в Абу-Даби.

«Кого волнует, чего он [Оливейра] хочет? Ни он, ни Ислам не принимают решения, — сказал Нурмагомедов в интервью The Mike Finch Show. — Не мы выбираем место. UFC присылает нам локацию, и мы летим туда. Вообще без разницы, где драться. Они говорят нам, мол, езжайте в Бразилию. Мы поедем в Бразилию, без проблем. Но Абу-Даби — это наша территория, брат. Думаю, Чарльз это понимал и пытался как-то увильнуть. Теперь мы имеем то, что имеем».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.