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Сегодня, 12:52

Реакция профессиональных бойцов на победу Умара Нурмагомедова на UFC on ESPN 38

Давид Хачатрян
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Бойцы UFC, а также журналисты Люк Томас и Марк Раймонди отреагировали на выступление россиянина Умара Нурмагомедова (15-0) в Twitter на UFC on ESPN 38.

Алджамейн Стерлинг: «Я буду тебя ждать, мой друг».

Джефф Молина: «Борьба Умара находится на каком-то другом уровне!».

Белал Мухаммад: «Умар будет проблемой для всех парней его дивизиона».

Генри Сехудо: «Когда Хабиб в углу — это не шутки. Я слежу за тобой, Умар».

Люк Томас (журналист): «Нурмагомедовы — лучшие, когда дело касается прохода в одну ногу».

Марк Раймонди (журналист): «Кажется, Умара можно включить в список главных претендентов на пояс. Легчайший дивизион богат хорошими бойцами».

Нурмагомедов победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
ММА
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