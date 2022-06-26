Реакция профессиональных бойцов на победу Шавката Рахмонова на UFC on ESPN 38

Бойцы UFC поделились своими впечатлениями в Twitter от доминирующей победы Шавката Рахмонова (16-0) над Нилом Магни (26-9) на UFC on ESPN 38.

Дерек Брансон: «Шавкат — по-настоящему жесткий боец. Я в шоке от того, насколько он хорош в каждой позиции».

Винс Моралес: «Шавкат чертовски хорош».

Терренс МакКинни: «Рахмонов — это реальная угроза всем бойцам полусреднего веса».

Сайдиокуб Кахрамонов: «Безупречное выступление от Шавката».

Мухаммад Мокаев: «А теперь представьте, что с Магни сделал бы Чимаев».

Рахмонов победил Магни сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.