Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:34

Реакция профессиональных бойцов на победу Шавката Рахмонова на UFC on ESPN 38

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бойцы UFC поделились своими впечатлениями в Twitter от доминирующей победы Шавката Рахмонова (16-0) над Нилом Магни (26-9) на UFC on ESPN 38.

Дерек Брансон: «Шавкат — по-настоящему жесткий боец. Я в шоке от того, насколько он хорош в каждой позиции».

Винс Моралес: «Шавкат чертовски хорош».

Терренс МакКинни: «Рахмонов — это реальная угроза всем бойцам полусреднего веса».

Сайдиокуб Кахрамонов: «Безупречное выступление от Шавката».

Мухаммад Мокаев: «А теперь представьте, что с Магни сделал бы Чимаев».

Рахмонов победил Магни сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

UFC
0
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Новый Нурмагомедов еще лучше Хабиба! Брат чемпиона идет в UFC без поражений, но когда он доберется до топ-соперников?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реакция профессиональных бойцов на бой Царукяна и Гамрота
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости