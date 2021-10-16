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Промоушен Fight Nights ушел в минус на 35 миллионов рублей на турнире с участием Федора и Мальдонадо

09:20
Федор Емельяненко. Фото Instagram
Федор Емельяненко. Фото Instagram
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, какой убыток понесла лига Fight Nights в 2016 году в Санкт-Петербурге, где был организован турнир с участием Федора Емельяненко.

«Помните бой Федора Емельяненко против Фабио Мальданадо? Тогда мы ушли в минус на миллионов 35. Не отбили деньги, — сказал Гаджиев журналистам после церемонии взвешивания AMC Fight Nights 105. — Казалось бы, такой убыток, да? Это с одной стороны, а с другой — эффект от этого боя уступает до сих пор. Еще есть такие люди, которые идентифицируют по этому бою. Просмотры растут».

В главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который состоится сегодня в Сочи на Red-арене, Владимир Минеев встретится с Магомедом Исмаиловым. Их первый поединок завершился вничью.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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