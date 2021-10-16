В субботу, 16 октября, в Сочи российский боец ММА Владимир Минеев проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 104 на «WOW Арене». Для спортсменов этот бой станет вторым между ними.

Основной кард турнира AMC Fight Nights 104 начнется в 21.00 по московскому времени. Исмаилов и Минеев появятся в клетке после 23.00.

Онлайн-трансляция боя Минеев — Исмаилов будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию вечера ММА в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец», начало — в 21.30.

Ранее, 15 октября, прошла процедура взвешивания бойцов перед поединком. Минеев оказался на 400 граммов тяжелее соперника — 84,4 против 84.

Первый поединок Минеева с Исмаиловым состоялся 19 октября 2018-го и завершился вничью. На счету 35-летнего Исмаилова — 18 побед, 2 поражения и один бой завершился вничью. У 31-летнего Минеева — 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Подробную информацию о бое Минеев — Исмаилов 2 смотрите здесь.