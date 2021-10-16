Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал ситуацию вокруг Романа Ковалева, которого трое молодых ребят из Кавказа избили в московском метро.

«А знаете кто это все испортил? Это как раз те, кто в этом контексте начал эту историю преподносить, — сказал Гаджиев после пресс-конференции, посвященной бою Минеев — Исмаилов. — Дагестанцы встали на защиту не этих ребят, а на защиту самих себя. Если бы было написано три кавказца, то наши люди, наши СМИ быстро бы установили, что это три дагестанца, и сказали бы: Какой позор! А тут получается, что ты вынужден обороняться, потом еще пост Хабиба про Конора, и мы как бы все время в позиции обороны, и кажется, что мы их защищаем. Ну, мы дагестанцы. Но мы их не защищаем. Ну, как можно найти хоть один аргумент в их защиту? Их просто не существует. Но здесь уже другое. Мы говорим: Да, с ними все понятно, но... И вот это «НО» — и всем кажется, что их защитили».