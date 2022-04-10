Дана Уайт: «Судьи начудили. Мне показалось, что Петр Ян выиграл бой»

Президент UFC Дана Уайт считает, что Петр Ян победил Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке на турнире UFC 273, который проходил в Джексонвилле (США).

«Судьи начудили, мне показалось, что 3-2 было в другую сторону [Яна]. Я не знаю, как вы все подсчитали бой. Все упирается в то, как считать 1-й раунд.

Трилогия? Этот бой остается на повестке, Петр Ян — один из самых крутых бойцов этого дивизиона, но, скорее всего, мы сделаем бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Сегодня, 10 апреля Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.