Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:14

Дана Уайт: «Судьи начудили. Мне показалось, что Петр Ян выиграл бой»

Президент UFC считает несправедливым решение судей отдать победу Стерлингу в поединке с Петром Яном
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент UFC Дана Уайт считает, что Петр Ян победил Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке на турнире UFC 273, который проходил в Джексонвилле (США).

«Судьи начудили, мне показалось, что 3-2 было в другую сторону [Яна]. Я не знаю, как вы все подсчитали бой. Все упирается в то, как считать 1-й раунд.
Трилогия? Этот бой остается на повестке, Петр Ян — один из самых крутых бойцов этого дивизиона, но, скорее всего, мы сделаем бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Сегодня, 10 апреля Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Дана Уайт
Петр Ян
UFC
ММА
5
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл!» Катастрофа Яна, война Чимаева - что произошло на UFC 273
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев оценил вероятность организации реванша между Яном и Стерлингом

«Надо больше тренироваться, а не языком болтать». Харитонов назвал справедливой победу Стерлинга над Яном
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости