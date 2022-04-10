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Сегодня, 08:38

Камил Гаджиев оценил вероятность организации реванша между Яном и Стерлингом

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Петра Яна провести реванш против Алджамейна Стерлинга после поражения на UFC 273.

После завершения поединка российский боец заявил, что требует реванша. Он также отметил, что судьи обокрали его.

«Не знаю, пойдет ли UFC на организацию еще одного боя Яна и Стерлинга. Слишком уж скучный получился этот бой, вот в чем дело. Очень сложно будет UFC продать этот бой. Хотя пройдет немного времени, Ян и Стерлинг обменяются любезностями, эксперты подключатся. Тогда, может быть, появится необходимость в третьем поединке. Я об этом не думаю», — сказал Гаджиев «СЭ».

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Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.

Камил Гаджиев
Петр Ян
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