«Надо больше тренироваться, а не языком болтать». Харитонов назвал справедливой победу Стерлинга над Яном

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Петра Яна в поединке против Алджамейна Стерлинга на UFC 273.

«Надо больше тренироваться, а не языком болтать. Петя проиграл бой в одну калитку. Четвертый и пятый раунд незначительно выиграл. Второй и третий полностью за Стерлингом. Первый отдали чемпиону — Стерлингу. Раздельное решение, справедливое. Считаю, что Стерлинг победил. Пускай Ян и дальше требует реванша. Мне кажется, реванш вообще сейчас неоднозначный. Сперва Стерлинг должен провести бой с кем-то, Ян проведет бой. И только тогда можно говорить о реванше. Этот реванш будет никому не интересен. Мы ждали-ждали и получили. Еще один реванш подряд никому не интересен. В первом бою Ян — просто красавец. Избивал Стерлинга в одну калитку, даже шансов не оставлял. Но второй... Однозначно, даже не раздельным решением, а единогласным — Петр Ян проиграл», — сказал Харитонов «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.