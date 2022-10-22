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Сегодня, 20:09

Никита Крылов победил Волкана Оздемира на UFC 280

Давид Хачатрян
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Никита Крылов и Волкан Оздемир.
Фото Reuters

30-летний полутяжеловес UFC Никита Крылов (29-9) одержал вторую подряд победу.

На турнире UFC 280 он одолел 33-летнего швейцарца Волкана Оздемира (18-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Крылов занимает десятую строчку рейтинга полутяжелого дивизиона. В прошлом бою он победил Александра Густафссона (18-7) нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 208. Бой продлился чуть больше минуты. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне.

Махачев vs&nbsp;Оливейра, Ян&nbsp;vs О'Мэлли.Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Никита Крылов
UFC
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