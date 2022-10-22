Никита Крылов победил Волкана Оздемира на UFC 280

30-летний полутяжеловес UFC Никита Крылов (29-9) одержал вторую подряд победу.

На турнире UFC 280 он одолел 33-летнего швейцарца Волкана Оздемира (18-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Крылов занимает десятую строчку рейтинга полутяжелого дивизиона. В прошлом бою он победил Александра Густафссона (18-7) нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 208. Бой продлился чуть больше минуты. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне.