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Миочич надеется подраться с Нганну в начале 2022 года: «Он отобрал у меня то, что принадлежало мне»

13:16
Стипе Миочич. Фото Twitter
Стипе Миочич. Фото Twitter
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец с хорватскими корнями Стипе Миочич надеется, что трилогия с действующим обладателем чемпионского пояса камерунцем Фрэнсисом Нганну состоится в начале следующего года.

«Я хочу взять реванш, и я хочу вернуть свой титул. Он отобрал у меня то, что принадлежало мне, и это сводит меня с ума каждый день. Поражения всегда меня мотивируют. Я ненавижу проигрывать. Я проиграл несколько раз, и просто, я ненавижу проигрывать, это просто сводит меня с ума. Терпеть не могу. Я очень конкурентоспособен, и мне нравится побеждать», — сказал Миочич в интервью Submission Radio.

«Честно говоря, мне все равно, кто это. Я действительно хотел бы снова сразиться с Фрэнсисом за матч-реванш и вернуть должок. Но да, мне все равно, кто это. Я никого не предпочитаю, но, если бы у меня был выбор, я бы снова хотел сразиться с Нганну. Только потому, что он избил меня в прошлый раз и отобрал пояс. Посмотрим, когда получится заполучить реванш. Может быть, в начале следующего года», — заключил он.

В их первом бою в январе 2018 года Миочич в статусе аутсайдера смог победить Нганну судейским решением. В реванше, который состоялся в конце марта этого года, Миочич упал в глухой нокаут, при этом проиграв еще первый раунд.

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