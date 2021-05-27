Волков еще не сделал визу в США для полета на бой с Ганом в июле

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова сообщил, что спортсмен еще не сделал визу в США для полета на бой против француза Сирила Гана.

«К сожалению, у Александра пока нет визы в США. Мы сейчас решаем этот вопрос. Придется лететь за ней в другую страну — скорее всего, в Казахстан. Я надеюсь, что все будет нормально. Американцы в курсе, не мы одни находимся в такой ситуации. UFC дает сопроводительные письма, что они являются работодателем для спортсмена, что берут все расходы на пребывание в Америке, просят содействовать и ускорить процесс. Но если бы они имели какое-то влияние, все было бы быстрее.



Занимаемся этим вопросом уже давно и серьезно, потому что хотим подписать на запад еще ряд бойцов, а без визы никак. Работаем с несколькими агентами, чтобы через Дубай, через Казахстан сделать ребятам рабочие визы и туристические тренерам. Ищем все возможные и невозможные пути», — приводит «РБ Спорт» слова Кияшко.

Поединок между Александром Волковым и Сирилом Ганом должен состояться 26 июня в рамках турнира UFC Fight Night 190.

На счету 32-летнего Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА, у 31-летнего Гана 8 побед в 8 поединках по правилам ММА.