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Царукян — о попадании в топ-15: «Готов подраться с любым вне топа»

13:20
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Боец UFC Арман Царукян прокомментировал попадание в рейтинг лучших легковесов.

«Теперь, когда я в рейтинге, я готов защитить свое место в топ-15 в июле или августе, встретившись с любым соперником, находящимся вне топа, так как другие топовые бойцы не хотят этого делать. Сделайте шаг вперед, это ваша возможность», — написал Царукян в Instagram.

Публикация от Arman Tsarukyan (@arm011)

Накануне стало известно, что 24-летний Царукян (16 побед, 2 поражения) занял 15-е место в рейтинге лучших легковесов UFC. До этого он долгое время находился вне топа, несмотря на три победы кряду.

Первый оппонент Царукяна в UFC, россиянин Ислам Махачев, которому он уступил решением судей в апреле 2019 на турнире в Санкт-Петербурге, в настоящее время занимает 9-ю строчку.

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